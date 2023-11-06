«كارثة هتهدد العالم »!!! .... عالم جيولوجي بارز يصدر تنبيهًا هامًا وعاجلًا حول حدوث حدث مروع في هذا الإقليم محددًا الزمان والمكان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بينما يتابع الكثيرون حول العالم التنبؤات بوقوع زلازل في أماكن متعددة على سطح الأرض، أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الأحد الماضي أنه سُجلت 29 هزة بقوة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة السابقة.

طبقا للمركز، توزعت الهزات على النحو التالي: تم تسجيل هزة في منطقة إسكندرون، بالإضافة إلى خمس هزات جنوب شرقي اللاذقية على اليابسة بالأقرب إلى 14 كم و19 كم و13 كم، وتراوحت قوتها بين 1.8 و3.7 درجات على مقياس ريختر وسُجلت هزة أخرى شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساءً بقوة 2.2 درجة.

وبلغ إجمالي الهزات المسجلة 11 هزة في الأراضي التركية وأشار المركز إلى أن الوضع الحالي سيظل مستقرًا بشكل ضعيف إلى متوسط، حيث لم يتم بعد تحقيق حالة استقرار تكتوني تم نشر تغريدة تحذيرية على حساب العالم الهولندي فرانك هوغربيتس على تويتر حيث أشارت إلى وجود نشاط زلزالي مرتبط بتغيرات في الغلاف الجوي.”

تم نشر خريطة تظهر دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي العالم الهولندي فرانك هوغربيتس معروف بتوقعاته المحذرة حول الزلازل وعلاقتها بتحرك الكواكب يثير توقعاته جدلاً وانتقادات بسبب تحذيراته من وقوع زلازل في شهر مارس، وعلاقته المزعومة بكوكب الزهرة يُشير هوغربيتس إلى أن هناك علاقة بين الزلازل وتواجد الكواكب في مسار معين.

ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه التوقعات ليست مُؤكدة وأنه من الصعب تحديد موعد ومكان وقوع الزلازل بدقة تحذيرات هوغربيتس أثارت القلق لكنها تبقى توقعات محتملة الخبراء يشجبون استناداً للتوقعات إلى العلم القديم ويؤكدون على صعوبة التنبؤ الدقيق بالزلازل.