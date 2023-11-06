«ناسف دهون البطن والكرش »!!! …. عندما تضيفينها إلى قهوتك يبدأ جسمك في تحويل نفسه إلى ماكينة لحرق والتخلص من دهون البطن… ابسط يا عم هتخس اكثر من 10 كيلو بسرعة الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الدهون الثلاثية من بين أصعب أنواع الدهون للتخلص منها بدون اللجوء إلى العوامل الداعمة من الأدوية ومن المعروف أن الأدوية المخصصة لفقدان الوزن قد تترك تأثيرات سلبية على صحة الإنسان ولكن في هذا السياق، سنقدم لكم طريقة فعّالة لإعداد مشروب يحتوي على القهوة كمكون أساسي، بالإضافة إلى عناصر أخرى تسهم في تقليل الدهون المتراكمة في الجسم بسهولة، دون الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية الشاقة نرجو متابعتنا للتعرف على تفاصيل هذه الطريقة بشكل كامل.

مكونات مشروب القهوة لفقدان الوزن

1 كوب من القهوة السوداء المحضرة (يمكن استخدام قهوة منزوعة الكافيين إذا كنت تفضل ذلك )

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

3-4 حبات من القرنفل

1/4 كوب من اللبن (يمكن استخدام اللبن العادي أو الحليب النباتي إذا كنت تفضل ذلك )

ملعقة صغيرة من العسل أو محلي طبيعي اختياري (اختياري)

طريقة التحضير

قم بتحضير القهوة كالمعتاد باستخدام القهوة السوداء أو القهوة المنزوعة من الكافيين واحتسائها في كوب. أضف الزنجبيل والقرفة والقرنفل إلى القهوة يمكنك ضربهما برفق بواسطة ملعقة صغيرة لتوزيعهما بالتساوي. أضف اللبن إلى القهوة وامزجهما جيدًا. إذا كنت تفضل الحلاوة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو محلي طبيعي حسب الرغبة. قدم المشروب واستمتع به يُفضل شرب هذا المشروب في الصباح كبديل صحي للقهوة العادية.

يرجى مراعاة أن هذا المشروب قد يكون مفيدًا كجزء من نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط لفقدان الوزن.