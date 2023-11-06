“ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص بس” .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس زي ما كنا فاكرين!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدامات كثيرة نجهلها للقصافة والتي قد تغنينا عن أدوات باهظة الثمن، جميعنا نعلم أنها لقص وتقليم الأظافر فقط بل إنها متعددة الاستعمال، ولكن هل تبادر إلى ذهنك يوما ما فائدة استخدام الفتحات والبروز فيها ؟ حيث يمكن الاستفادة منها في استخدامات كثيرة توفر شراء بعض الأدوات والأجهزة عالية التكلفة وبالتالي توفير الوقت والجهد، ومن خلال سطور هذا التقرير نوضح لكم أبرز هذه الاستخدامات.

استخدامات أخرى لقصافة الأظافر

يمكن الاعتماد عليها في تقليم الأظافر والتخلص من الجلد الزائد ولكن لها استخدامات سحرية أخرى كما يلي:

اللسان الحديدي يمكن استخدامه كحامل لتثبيت الهاتف بالوضع الرأسي للمشاهدة بسهولة، كما يستعمل كمفك عند ربط وفك المسامير في حال عدم وجود مفك داخل المنزل.

الجزء المنحني في القصافة يستخدم في فتح زجاجة المياه الغازية والبرطمانات صعبة الفتح.

كما يمكن استخدامها لتثبيت أعواد البخور بوضعها في الفتحة المخصصة وإحضار طبق بلاستيكي أسفلها لتجميع الرماد.

تستخدم بدلا من القطر الحديدي لفتح العلب والكراتين المغطاة بشريط من البلاستيك.

في حالة عدم وجود قصافة الأسلاك يمكن استخدامها في فصل البلاستيك المتواجد على السلك الخارجي عن الحديد.

أضرار استعمال قصافة الاظافر

يمكن أن يسبب الإفراط في استخدامها لتقليم الأظافر خاصة بواسطة الفتيات من بطء نموها بسبب كثرة الضغط عليها بصورة دائمة، كما قد تسبب الإصابة بالعدوى سواء بكتيرية أو فيروسية نتيجة مشاركتها مع الآخرين، ونشرت عدد من الدراسات أن المدة المناسبة لاستخدامها هو عام واحد والإبقاء عليها نظيفة وجافة بعد الاستخدام حتى لا يتسبب ذلك في انتشار الميكروبات.