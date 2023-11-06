“يا خيبتنا قاعدين على كنز مليان دهب ومش داريين!!” .. أكثر ٤ أماكن شيوعا لاستخراج الدهب بكل سهولة اعرف الطريقة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم العثور على 37 صخرة ذهبية جديدة في مناطق جبل أم عرادة ووادي دبور بالتعاون مع شركة Altus. أعلن السيد ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي للشركة، عن هذا الاكتشاف البارز الذي تم تنفيذه بواسطة الفريق الميداني المصري التابع لشركة Altus. تم اكتشاف 14 صخرة ذهبية في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، بالإضافة إلى وجود 35 موقعًا آخر لم يتم زيارته بعد.

أشهر أماكن استخراج الذهب في مصر

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة، أوضح بولتون أنه تم الإعلان عن اكتشاف 37 صخرة ذهبية في سبتمبر الماضي في مناطق جبل أم عرادة ووادي دبور، مما يرفع إجمالي عدد الصخور الذهبية التي تم اكتشافها حتى الآن في مشاريع الشركة في مصر إلى 50 صخرة وفي أستراليا، تم العثور مؤخرًا على صخرتين نادرتين تحتويان على قطع ذهبية، وقد قيمت هذه الاكتشافات بمبلغ هائل. أعلنت شركة التنقيب عن المعادن الكندية “إر إن سي” أن القطعة الكبرى من الصخرة تزن 95 كيلوجرامًا، ومن المتوقع أن يبلغ وزن الذهب فيها أكثر من 68 كيلوجرامًا. وقامت الشركة بإستخراج ذهب بقيمة 11 مليون دولار في منجم كالجوري جنوبي أستراليا خلال الأسبوع الماضي. يُخطط لعرض الصخرة الكبرى في مزاد علني للراغبين في اقتنائها.

باقي الأماكن المعروفة بانتشار الذهب فيها

وفي الصين، تم العثور على كنز يعود تاريخه لأكثر من 2000 عام في ضريح أول أمير لهايهون، وهو مملكة صغيرة في مدينة نانتشانج، عاصمة مقاطعة جيانجشي في شرق الصين. لقد أثار هذا الاكتشاف اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام الصينية، حيث أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” بأنه تم العثور على ما مجموعه 285 قطعة من العملات الذهبية. وأشار شين لي شيانغ، مدير فريق خبراء الآثار الذين قاموا بالاكتشاف، إلى أن هذا الاكتشاف يعد أكبر اكتشاف لمقبرة من عهد أسرة هان من حيث عدد العملات الذهبية. يُقدر وزن كل قطعة من هذه العملات بكميات هائلة من الذهب، وهو أمر يجعل هذا الاكتشاف ذو أهمية تاريخية كبيرة.