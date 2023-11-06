“ابسط يا عم مش هتكمل ٣ ساعات في الشغل!!” .. قرار جديد بتخفيض ساعات العمل اليومية ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد تمرير قانون العمل الجديد، تظهر بعض البنود الجديدة التي تعزز حقوق الموظفين وتأخذ في اعتبارها ظروفهم الخاصة يتم تناقش التعديلات الجديدة في قانون العمل خلال شهر نوفمبر 2023، ويُتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على العديد من العاملين والموظفين. القانون يُنص على تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع للفئات التالية الأفراد الذين يقيمون في المناطق النائية والبعيدة عن المراكز الحضرية. هذا يساهم في تقديم فرص عمل متناسبة مع بيئتهم. الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. يسهم هذا في تحسين جودة حياتهم ومرونتهم في مواعيد العمل. بعض المهن التي تتطلب مجهودًا شخصيًا كبيرًا ومداومة، وهذا يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين. للأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن، حيث يتم تقديم مرونة إضافية للأمهات للعناية بأطفالهن خلال فترة الإرضاع. تحديد بعض الصناعات التي تشمل العمل الليلي للموظفات ابتداءً من الشهر السادس من الحمل. أهداف تشريعات قانون العمل الجديد تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للموظفين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز جودة حياتهم. تعزيز العدالة بين الموظفين وضمان عدم شعورهم بالضغط أو عدم الراحة في مكان العمل. تنظيم سير العمل في المؤسسات والقطاعات الحكومية في الدولة، مما يساهم في تحسين الإدارة والكفاءة. توفير الخدمات في المواعيد المحددة للمواطنين وخلق بيئة عمل آمنة وصحية. بالاعتماد على هذه الأهداف، يمكن توقع تحسين كبير في بيئة العمل وحياة الموظفين بشكل عام بموجب القانون

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