“لا تستخدمها إلا في الحلال”.. المرأة تعشق بجنون الرجل الذى يقوم بهذه الحركات معها .. 3 حركات سحرية وجذابة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العلاقة بين الرجل والمرأة لايمكن فهمها إلا إذا كان هناك تواصل بكل أشكاله فيمكن التواصل عن طريق لغة الجسد، فهي لا تقتصر على الحركات او الكلام أو الأفعال فقط، ولكنها تحتوي على مجموعات كبيرة من المؤثرات في العلاقات العاطفية على وجه الخصوص، ويقوم الجسد بالتعبير عن نفسه ولا يقدر الشخص السيطرة على لغة جسده تماما لأنها تحدث بشكل طبيعى ولا إرادي فإذا كذب الشخص مثلاً فإن جسده سيصدر علامة معينة لتبين أن هذا الشخص يكذب، والأنثى هي الأفضل دائما في قراءة ومعرفة لغة الجسد وهذا يحدث بشكل طبيعي ودون قصد منها ولكن هي فطرتها حتى تكون قادرة على فهم الرجل وتقوم باحتوائه.

معظم الوقت تكون العلاقة متوترة بين الجنسين الرجل والمرأة ولكن عند قيام الرجل ببعض الأشياء فإنه يفوز بقلب المرأة مهما كانت شدة الكره بينه،م واذا لم يقم بها الرجل فإنها قد تتسبب في فشل العلاقة بينهم وتصل إلى درجة عدم احترام الآخر لشريكه، ولمعرفة هذه الحركات عليك متابعة قراءة المقال.

الحركة الأولى

الإهتمام: يجب على الرجل أن يقوم بالاهتمام بالمرأة وشريكة حياته واعطائها شعور بأنها تمثل له العالم ولا يحتاج لأي شيء غيرها وأن يقوم بسماع مشاكلها دون محاولة منه على حلها ولكن فقط عليه الإستماع ولا يقدم حلولا فالمرأة تحب أن يشاركها الرجل اهتماماتها ولا يظهر الملل والضجر عند الكلام معها وان يشجعها على الكلام وعلى تحقيق أهدافها.

الحركة الثانية

مصدر الأمان: اخي جميع النساء أن تشعر بالأمان مع شريك حياتها وعندما تراه يتسرب لها احساس بالاطمئنان وأن هناك من يهتم لأمرها ويبذل الغالي والنفيس في سبيل حمايتها، ولا يعني ذلك أن يكون الرجل غيور إلى حد الشك أو أن لايغار عليها ولكن عليه أن يكون معتدل في هذه النقطة، وأيضا أن تقوم عند بداية تعارفك بالالحاح على أن تعرفها بنفسك وأنك تريد أن تقيم علاقة جدية بدون أن تقوم فيما بعد بتركها فإذا شعرت المرأة بأنك تتلاعب بها وهي ماهرة في كشف هذه النقطة فبالتاكيد ستندم كثيراً على قيامك بهذا الأمر.

الحركة الثالثة