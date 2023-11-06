استخدمها في الحلال فقط.. لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية لفتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأفراد من مشكلة ضياع المفاتيح أو ميدالية المفاتيح وهذه مشكلة كبيرة لأن هذه الميدالية تحتوي على مفاتيح خاصة بأبواب كثيرة وهذا من أصعب الأمور التي قد تمر على الفرد وتجعله لا يعرف كيف يتصرف وهذه المفاتيح قد تكون مفاتيح عمل أو محل أو منزل وذلك سيعرض لمشاكل عديدة إذا لم تحل هذه المشكلة

والمعروف أن أقفال الأبواب تصنع بشكل يتناسب مع عدد من المفاتيح التي توجد مع الشخص وعندما تضيع يجد الشخص صعوبة في فتح هذه الأقفال يحاول إيجاد حل آخر وفي هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على طريقة سحرية لفتح القفل عند ضياع المفتاح

الطريقة لسحريو لفتح القفل المغلق بدون استخدام مفتاح

توجد العديد من الطرق لفتح الأقفال المغلقة من دون مفتاح ومن هذه الطرق:

فتح القفل المغلق باستخدام المشابك الورق

في البداية نقوم بفرد سلك المشبك ثم نثني من خلال جزئيي الطرف جانب بعضهم حتي يصبحو سلك مزدوج، ثم تثني رأس السلك الذي يظهر على هيئة رقم، وبعد ذلك نضع رأس المشبك في الجانب الصغير الواسع من خلال القغل ولا نحركه أبدا

وعن طريق استخدام مشبك آخر نقوم بفرد هذا المشبك من خلال ضم الجانبين بعضهما لبعض حتى يصبح السلك مزدوج وبعد ذلك نقوم بإدخال طرف المشبك الثاني بجانب المشبك الأول ثم نقون بشده للخارج حتى يبقى ثابتا في مكانه ولا يتحرك القفل، وإذا لم ينفتح القفل نقوم بتكرار هذه العملية مرة أخرى ونكون حذرين حتى لا ينكسر.

طريقة لفتح القفل بواسطة العبوات المعدنية

أولا نقوم بقص قطعة معدنيه من العبوة على شكل حرف الT ثم نلف القطعة التي قمنا بقصها من الجانب العمود داخل القفص ونستخدم الجزء الأعلى من حرف الT في القفل حتي يتم فتحه.