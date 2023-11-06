“يا مصيبتنا السودا فصل اكتر من ٣٠٠٠ موظف من شغلهم!!” .. حالات جديدة تم الإعلان عنها بالقانون يتم فصل الموظف نهائيا ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تأتي التعديلات والتحسينات في قانون العمل الجديد بهدف تعزيز بيئة العمل وضمان الانضباط والالتزام في جميع القطاعات الحكومية. يتضمن هذا القانون العديد من البنود التي تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان تنفيذ القوانين بصرامة. في هذا المقال، سنستعرض بعض الحالات التي يمكن أن يتعرض فيها الموظفون إلى خصم رواتبهم، بما في ذلك حالات خصم نصف الراتب وحالات الفصل النهائي من العمل.

حالات خصم نصف الراتب من الموظف

1. الغياب بدون مبرر:

في إطار القانون الجديد، إذا غاب الموظف عن العمل بدون مبررات أو أعذار وتجاوز الحد المسموح به، سيتم خصم نصف راتبه لمدة ستة أشهر. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بمواعيد عملهم وتقديم الأعذار اللازمة في حالة الغياب.

2. التكرار في الانتهاكات:

إذا قام الموظف بتكرار الانتهاكات في مكان العمل ومخالفات القوانين بشكل متكرر، يمكن أن يتم خصم راتبه بالكامل أو تجميده وفقًا للمادة رقم 64 من القانون. هذا يعكس التصميم الجدي في مكافحة الفساد وضمان الانضباط في بيئة العمل.

3. الحكم بالحبس أو الحكم النهائي:

إذا صدر حكم بالحبس الاحتياطي ضد الموظف أو حكم نهائي ضده، سيتم خصم نصف راتبه إذا كان الحكم مؤقتًا، أو سيتم تجميده بالكامل إذا صدر حكمًا نهائيًا. هذا الإجراء يأتي كإجراء رادع لضمان احترام القوانين والالتزام بالأخلاقيات المهنية.

حكم تعاطي المخدرات للموظف

تعكف الحكومة على مكافحة تعاطي المخدرات في مكان العمل بجدية. وفقًا لقانون العمل الجديد، إذا تم تثبت تعاطي المخدرات من خلال اختبار إيجابي للموظف، فإنه سيتعرض لخصم راتبه بالكامل وسيتم فصله نهائيًا من العمل دون مستحقات مالية. ولضمان تنفيذ هذا الإجراء، يتعين على الموظف دفع غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه. هذا يأتي بهدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة والحد من تعاطي المخدرات الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الأمان والإنتاجية في مكان العمل