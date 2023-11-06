“ممنوع دخول الرجالة .. وصفة كل الستات المتجوزة بتعملها في السر” .. بالموز وزيت الزيتون حياتك سوف تتغير ١٨٠ درجة!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة القشرة وتلف الشعر من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثيرون. إذا كنت تبحث عن حلاً طبيعياً وفعّالاً لهذه المشكلة، فإن وصفة الموز وزيت الزيتون قد تكون الحلا المثلى. هذه الوصفة تحتوي على فوائد عديدة للعناية بشعرك إليكي تفاصيل استخدامها وما هي فوائد كل مكون من مكونات الوصفة الجبارة
فوائد استخدام الموز وزيت الزيتون للشعر وتنعيمه والتخلص من القشرة
الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات، وهذا يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها الموز يحتوي على مركبات تساعد في تنعيم الشعر وجعله أكثر يحتوي على مواد تساعد في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه
أما زيت الزيتون يساعد في ترطيب الشعر ومنعه من الجفاف زيت الزيتون يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في التخلص من القشرة ويعزز من قوة الشعر ويمنحه لمعانًا ونعومة
وصفة زيت الزيتون لتنعيم ولمعان الشعر والتخلص من القشرة
المكونات:
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موزة ناضجة واحدة
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2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
الخطوات:
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قشّري الموزة وقطّعيها إلى شرائح صغيرة.
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ضعي الموز وزيت الزيتون في الخلاط الكهربائي واخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
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ضعي هذه العجينة على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
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اتركيها لتجف على شعرك لمدة 30-45 دقيقة.
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اشطفي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف.
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