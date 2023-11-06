علامات لا يمكن تجاهلها… إذا وجدتها فهناك ثعبان في المنزل..اعرف إزاي تحمي بيتك من الثعابين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور التي تسبب الرعب والذعر في أي منزل هي وجود ثعبان بداخل هذا المنزل، وخصوصاً إذا تفاجئت بوجوده، لذا يبحث الكثير من الناس عن أفضل طرق الحماية اللازمة لتفادي دخول هذه الزواحف المتوحشة في البيت، ولكن لوجود مثل هذه الزواحف علامات تؤكد وجوده داخل البيت، وهذا ما سوف نتناوله خلال هذا المقال، فبطبيعة الحال فإن الثعابين يكثر وجودها في أماكن معينة،فهي تحتاج إلى الأماكن المظلمة والأكثر برودة، فهي تسعى دائماً إلى حماية نفسها من كل ما يهددها فهي تبتعد تماماً عن الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى أنها تحتاج ان تكون قريبة من مصدر غذائها.

أماكن انتشار الثعابين بالمنزل

وقد أوضح خبراء الحياة البرية أن أغلب الأماكن التي يفضل الثعبان أن يتواجد بها توجد في الطابق الأرضي بالمنزل، لذا يجب أخذ الحذر لكل من يسكن في الطوابق الأرضية، لأنها أماكن اختفاء الثعابين مع الأخذ في الاعتبار عدم ترك أي مكان بدون ترتيب وبدون إضاءة فلا بد من القيام ببعض الضوضاء حتى لا تسمح للثعابين بأن تجد مكان للراحة في منز، ويؤكد الخبراء على أنه يجب دائماً تفتيش أصحاب المنازل للطوابق الأرضية إذا كان يوجد شك بوجود ثعابين، لأنها من الأماكن المفضلة لجميع الزواحف والثعابين والسحالي، وتنتشر الثعابين بكثرة في هذه الأماكن أسفل السرير، الحمامات وغرف النوم وهي من الأكثر الأماكن التي يختبئ بها الثعبان.

علامات تشير إلى وجود ثعبان في منزلك

إذا كنت تسمع أصواتًا غريبة في جميع أنحاء منزلك أو رأيت ثعابين أمام المنزل وتشعر بالقلق من أن بعضها قد وجد طريقه إلى منزلك، فستحتاج إلى التصرف بسرعة، حيث تتجه الثعابين أحيانًا إلى المنازل لوضع البيض في أشهر الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع «adios pest control» الأمريكي المتخصص في مكافحة الحشرات والزواحف الضارة، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى تواجدها داخل منزلك وهي :

‌جلد الثعبان: تنساقط العديد من جلود الثعابين أثناء فترة نموها فبمجرد رؤية جلد الثعبان في منزلك فإنه مؤشر ليس بالهين على وجود ثعبان في المنزل. ‌احيانا قد ترى آثار للثعابين على الأرض مثل علامات الحراشف الموجودة على جلدها وإذا تتبعت هذه الآثار فيمكن أن تدلك على مكان اختباء الثعبان. ‌الرائحة، الكثير من الثعابين لها رائحة مميزة جدا، إذا لاحظت وجود رائحة غريبة في منزلك في أماكن الزحف أو منطقة أخرى بالمنزل، ولم تكن هذه الرائحة موجودة من قبل بل إنها رائحة حديدة تماماً على أنفك فيجب عليك القلق لاحتمال وجود ثعبان في المنزل. ‌ فضلات الثعابين، غالبًا ما تبدو مثل براز الطيور، لكنها تحتوي معظم الوقت على شعر وعظام من فريستها.

نصائح لحماية المنزل من وجود الثعابين

‌يجب عليك التخلص من النباتات التي تجذب الثعابين حيث انها تفضل قضاء الوقت في الحشائش والشجيرات الطويلة، لذا يفضل قص هذه المناطق وتشذيبها بانتظام حتى لا تعمل كعامل جذب للثعابين فذا كان لديك مزروعات في الشرفة أو حديقة بالمنزل، واتبع التعليمات الآتية: