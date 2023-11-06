“المصريين مش مصدقين المرتبات هتزيد ٣ اضعاف” .. قرار المجلس القومي للأجور بزيادة بالمرتبات من بداية الشهر القادم ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عُقد مساء أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي والدكتورة نيفين القباج، تم اتخاذ قرار هام بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. وفيما يلي نستعرض تفاصيل هذا القرار الذي سيؤثر بشكل إيجابي على العديد من العمال:

قرار المجلس القومي للاجور بزيادة المرتبات وموعدها

تم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص عند 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه. هذا يعني أن العمال سيحصلون على دخل أعلى بمقدار 500 جنيه شهريًا بالإضافة إلى زيادة الرواتب الشهرية، تقرر زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه على الأقل، بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى. وستكون نسبة الزيادة 3% من أجر الاشتراك التأميني.سيتم تنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يناير المقبل دون استثناءات، مما يسهم في تحسين أوضاع العمال بشكل فوري وتحفز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، مما يعني تحسين أوضاع الكثير من العاملين.

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

يجدر بالذكر أن توجيهات الرئيس شملت أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه، مما يخفف العبء الضريبي عن العديد من المواطنين بهذه الخطوات الهامة، يُظهر الحكومة التفاني في دعم الطبقات الاجتماعية الأقل حظًا وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يجسد التزامها بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.