دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نشرب فنجانًا من القهوة، يبقى بعض التفل (البقايا) في القاعدة. التفل هو البن المطحون والمستخدم في تحضير القهوة. يتكون التفل المتبقي بعد تحضير القهوة من حبوب البن المستخدمة، وعادةً ما يكون مبللًا ببعض السوائل من القهوة يتخلص منه الجميع بعد شربها ولكن ما سوف يصدمك الاستخدامات لهذا التفل في كل مجالات الحياة حيث انه سوف يغير حياتك بعد استخدامه حيث يفيد البشرة والشعر والجسم واستخدامات اخرى كثيرة بالمنزل استخدامات تفل القهوة المتعددة لن تتخيل اهميته تنظيف الأواني والأدوات: يمكن استخدام التفل المتبقي كمنظف طبيعي للأواني والأدوات المطبخية. قوامه الخشن يساعد في إزالة البقع والرواسب. تعطير المنزل: يمكن وضع التفل المتبقي في كيس قماشي ووضعه في أماكن مختلفة في المنزل لتعطيره برائحة القهوة. تنظيف الأيدي: يمكن استخدام التفل المبلل لتنظيف الأيدي من الروائح الكريهة مثل الثوم والبصل. وصفات طبيعية باستخدام تفل القهوة قناع للوجه: اخلطي التفل المبلل مع عسل نحل وقليل من زيت الزيتون للحصول على قناع طبيعي للوجه. يمكن أن يكون له تأثير مقشر وتنعيم للبشرة. مزيل رائحة الثوم: بعد تقطيع الثوم، افركي يديك بالتفل المبلل للتخلص من الروائح الكريهة. مفتح للأثاث: استخدمي التفل المجفف كمفتح طبيعي للأثاث الخشبي. يمكن أن يمنح الأثاث بريقًا جميلًا. قضاء على الروائح في الثلاجة: ضعي كيسًا صغيرًا من التفل في الثلاجة لامتصاص الروائح غير المرغوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كنز في بيتك مفعوله أقوى من عمليات التجميل مش هتصرفي ٥ جنيه فيه!!” .. مفعول تفل القهوة على البشرة لن تتخيله!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.