“احذر هذا السم القاتل في الأسواق”!!.. تحذيرات طبيبة من تناول “سم مميت” نحضره بأيدينا لكل أفراد الأسرة بدون ما ندري.. تجنبيه قبل ما تحصل كارثة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص ممن يقومون بعادات سيئة وخطيرة عند تناول الطعام والشراب مما تضر بالصحة وتصيب الجسم بالأمراض المختلفة، حيث قامت الدكتورة شيرين علي زكي رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالتحذير من أحد هذه العادات السيئة والتي تعتبر سم نصنعه بأيدينا دون أي دراية منا بذلك ألا وهي كيفية التعامل مع سوس الأرز والطريقة الخاطئة في التخلص منه وأفضل الطرق للوقاية منه، لهذا دعونا نستعرض معكم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها حفاظاً على سلامتك وسلامة الأسرة.

خطورة استخدام حبة الغلة على الصحة

تعتبر حبة الغلة مبيد حشري لحماية الغلال من التسوس وهي عبارة عن قرص به مركبات فوسفيد الألومنيوم السامة والتي تباع في محلات بيع المبيدات الحشرية والزراعية في الريف حيث لا يتعدى سعره جنية واحد، وتكمن الخطورة عند بلع حبة الغلة تتفاعل مع سوائل المعدة مما يتسبب في إطلاق غاز الفوسفين السام في المعدة والذي ينتج عنه توقف وظائف أعضاء الجسم والأجهزة الحيوية بالتدريج مما يؤدي إلى الوفاة في الحال.

كيفية التخلص من السوس في البقوليات بطريقة صحيحة

في حالة وجود كمية قليلة من السوس، يمكنك التخلص منه بعدة طرق مختلفة منها التالي: