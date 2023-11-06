“اوعى يضحك عليك تاني”!!.. تعرف على غش تجار الفراخ عند بيع “الأوراك والبانيه والدجاج” في المحلات.. صدمة كبيرة لما تعرفها!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المحزن انتشار العديد من أساليب الغش والاحتيال في بيع وشراء السلع الغذائية خاصةً محلات الطيور والدجاج التي تبيع أجزاء الدجاج بالقطع، حيث كشف لنا أحد تجار الدواجن من خلال مقطع فيديو على الفيسبوك يشرح كيفية قيام التجار منعدمي الضمير بالغش في محاولة كسب المزيد من المال باستخدام طرق رخيصة لخداع المواطنين عند شرائهم البانية أو وراك الدجاج بالقطع، لهذا دعونا نتعرف معاً على تلك الأساليب الرخيصة لتوخي الحذر من خداع التجار.

كيفية الغش في بيع الأوراك والبانيه في محلات الدواجن

انتشر مؤخراً الكثير من طرق الغش والخداع في بيع الدجاج حيث قام أحد تجار الدواجن بشرح كيف يقوم التاجر بالغش في وزن أجزاء الدجاج لبيعها بأكثر من وزنها، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وضع ورك واحد من الدجاج على الميزان ليكون سعره 15 جنية و20 قرش ثم قام بغسله تحت الماء ووزنه مرة أخرى ليصبح ثمنه 20 جنيهاً و60 قرشاً أي زاد سعره خمس جنيهات بتلك الحيلة البسيطة.

احذر أساليب الغش والاحتيال في بيع الدجاج

كما ظهر التاجر موضحاً في الفيديو عدد من أساليب وتقنيات الاحتيال التي يستخدمها الباعة في بيع جميع أجزاء الدجاج والحمام والأرانب والبط أيضاً، حيث كرر نفس الطريقة وهي استخدام التاجر لخدعة وضع الطيور تحت الماء بغرض تنظيفها ولكن لتمتص كمية من الماء ليزيد وزنها على الميزان مما يزيد من مكاسبه وأرباحه.