“صدمة كبيرة يشيب لها الرأس”!!.. سيدة سعوديه تتزوج شقيق زوجها بعد وفاته ليخبرها بسر في ليلة الزفاف يجعلها في انهيار تام.. يا تري ما هذا السر الصادم؟!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ذات يوم من الأيام في أحدى العواصم السعودية قام أحد الشبان بالتقدم لخطبة فتاة من أقاربه تشتهر بجمالها وحسن خلقها قد وقع في حبها، كما كان الشاب أيضاً يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة الكل يمدح بها مما دفعه لإخبار أهله بالأمر حتى يرتبط بها بشكل رسمي، وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتم الارتباط بينهما في جو ملئ بالسعادة والفرح لكل من الأسرتين، وبعد مرور عدة أشهر تم الزواج لبداية حياة زوجية سعيدة ومترابطة مبنية على الحب والتفاهم.

كيف تحولت الحياة الزوجية السعيدة إلى نهاية مأساوية؟

عاشا الزوجان حياة مليئة بالسعادة والهناء لفترة من الوقت حتى بدأ الشك يتسلل إلى قلب الزوجة نتيجة تغير سلوك زوجها في الفترة الأخيرة إلى جانب ملاحظتها حديثه مع أحد أصدقائها المقربين واكتشفت رقم هاتفها في جواله أيضاً، بل انها قامت بمواجهته ولكنه أنكر ذلك الأمر، ولكن ذات يوم استقبل الزوج مكالمة هاتفية جعلته يخرج على الفور مما دفعها لملاحقته لتواجه صدمة رؤيته مع صديقتها مما أكد شكوك الزوجة فقررت أن تنتقم بوضع السم فب في الطعام لزوجها نتيجة خيانته، وبالفعل نفذت الزوجة خطتها الشيطانية ومات الزوج على الفور.

صدمة وانهيار الزوجة بعدما أخبرها شقيق زوجها المتوفي بسر صادم

بعد مرور بضعة أشهر من وفاة زوجها، قرر الشقيق الأصغر التقدم بطلب الزواج من زوجة أخيه المتوفي وبالفعل وافقت بعد إلحاح شديد، ولكن في ليلة الزفاف قام الزوج بإخبارها بسر كان يخبئه لها شقيقه قبل وفاته ليفاجئها به، وكانت الصدمة عندما أخبرها بان زوجها المتوفي كان يخطط للاحتفال بعيد ميلادها من خلال حفلة ضخمة كان يجهز لها مع صديقتها المقربة، وكان أثر هذا الخبر كالصاعقة لأنها اكتشفت ظلمها لزوجها وأساءت الظن به.