“هتموتي عيالك لو أكلوا الموز”!!.. اكتشاف عالم كبير “لخطورة تناول فاكهة الموز” .. احمي نفسك وعيلتك واوعى تاكل هذا النوع من الموز!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز من أكثر الفواكة المحببة والمفضلة لدى الجميع من الصغار والكبار لما يتميز به من طعم لذيذ ومذاق رائع لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان حيث يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم إلى جانب أنه مصدر هائل للطاقة مما يجعله عنصر أساسي في جميع الأنظمة الغذائية للرياضيين، ولكن من الممكن أن يكون ضار للصحة في بعض الأحيان التي سوف نستعرضها معكم الآن.

أبحاث علمية جديدة يكشفها عالمان من جامعة بكين

هناك عدة أبحاث قام بها العالمان جيان ساوتيان وليأو جيه في جامعة بكين للملاحة الجوية على فاكهة الموز التي تشير عن وجود خطورة حتى لو كان بمقدار صغير عند تناول الموز حيث قد يهدد الصحة ويصيب الإنسان بالأمراض، وذكر العالمان أن السبب في ذلك هو وجود عنصر مشع في الموز وهو البوتاسيوم – 40 والذي له تأثير سلبي على الصحة. عند تناول كميات كبيرة من الموز.

خطورة تناول فاكهة الموز

من المعروف أن الموز غني بالمعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم من بينها البوتاسيوم الذي يعد من المواد المفيدة لصحة الإنسان، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت وجود عنصر مشع آخر خطير ومضر بالصحة وهو البوتاسيوم – 40 الذي يهدد الصحة ويصيب الإنسان بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة عند الإكثار من تناوله، وعلى الرغم من أن جرعة الإشعاع من تناول ثمرة واحدة من الموز تقدر بحوالي 0,0778 ميكروسيفرت إلا أنه يجب توخي الحذر من كثرة تناوله للمحافظة على الصحة العامة للجسم.