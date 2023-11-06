“كارثة رهيبة لا يعلمها الكثيرين”!!.. تجنب “تشغيل الراوتر” طوال الليل في المنزل.. تعرف على 5 مخاطر تجعلك تشيل الفيشة فوراً!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا جدال أن الإنترنت أصبح شئ أساسي وغاية في الأهمية للجميع حيث لا يمكن الإستغناء عنه في مجال العمل أو الدراسة وكذلك للترفيه والتواصل مع الآخرين من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل في جميع أنحاء العالم، لذا لا يخلو أي بيت من وجود جهاز الراوتر الضروري لتوفير الشبكة في جميع أركان المنزل الذي يعمل بلا إنقطاع طوال ساعات الليل والنهار دون أي دراية بمدى خطورة ذلك من أضرار جسيمة قد تصل إلى الموت، لذلك وجب علينا لفت الانتباه لمنع حدوث أي ضرر من خلال عرض كل التفاصيل المتعلقة بذلك الأمر.

ضرر تشغيل الراوتر طوال فترة الليل

قد تحدث بعض الأخطار عند تركك للراوتر يعمل طوال أوقات النهار والليل منها التالي:

يسمح ذلك بسرقة الإنترنت من أشخاص آخرين مما يتسبب في إنتهاء الباقة سريعاً.

وضع فيشة الراوتر طوال الليل في الكهرباء يمكن أن ينتج عنه ماس كهربي.

ترك الراوتر يعمل طول الوقت يؤدي إلى تقليل عمره الافتراضي وتعرضه للتلف في وقت قصير.

قد يساعد ذلك في اختراق بعض الأشخاص لجهاز الراوتر وسرقة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك.

بعض الإرشادات الهامة للحفاظ على الراوتر من التلف

نقدم لكم بعض النصائح والإرشادات للحفاظ على العمر الافتراضي لجهاز الراوتر لأطول فترة ممكنة عن طريق إتباع التالي: