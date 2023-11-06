“لو عايز خراب بيوت مستعجل”!!.. تعرف على خطورة “ترك باب الحمام مفتوح” طوال الليل بعد استخدامه.. ازاي عايشين كل ده ومانعرفش!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد نقوم ببعض الأمور البسيطة في حياتنا اليومية دون أن ندرى عواقبها الجسيمة التي تسبب الكثير من الضرر لنا ولا نتخيل أنها السبب وراء كل هذه المشكلات التي تحدث لنا، من بينها ترك باب الحمام مفتوح طوال فترات النهار والليل مما يسبب انتشار الطاقة السلبية في المنزل التي تؤثر بالسلب علي الأجواء الأسرية وزيادة المشاحنات والمشاكل بين جميع أفراد الأسرة، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة لخارج أركان المنزل مما يسبب الانزعاج والنفور في التواجد بداخل البيت.

خطورة ترك باب الحمام مفتوح طوال اليوم

يحذر جميع رجال الدين والمشايخ من ترك باب الحمام مفتوحاً طوال فترات النهار والليل، والسبب في ذلك أن الحمام هو بيت الجن والعفاريت لذا يتوجب توخي الحذر من ذلك والتوعذ منهم عند دخول الحمام حرصاً على سلامتك، كما يؤدي ذلك إلى الشعور بطاقة سلبية هائلة تجعل الإنسان دائماً في حالة من الضيق والاكتئاب، بالإضافة إلى وجود غاز الأمونيا بكثرة في الحمام والذي قد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة عند استنشاقه.

ماذا يحدث عند ترك باب الحمام مفتوح؟

هناك العديد من الآثار السلبية التي قد تصيب الإنسان عند تركه لباب الحمام مفتوحاً طوال الليل منها التالي: