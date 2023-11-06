“سم قاتل هيموتك بالبطئ”!!.. تجنب تناول “6 أنواع من السمك” تشكل خطر شديد على صحة الصحة.. احمي نفسك وعيلتك واوعى تشتريهم من النهاردة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثيرين تناول المأكولات البحرية خاصةً الأسماك لما لها من طعم لذيذ ومذاق مميز يعشقه الجميع من الصغار والكبار على حد سواء، كما يحتوي السمك على العديد من الفوائد الصحية لما فيه من مواد غذائية هامة لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط البدني اللازم بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات وكذلك الأوميجا 3 الذي يعمل على تحسين قوة الذاكرة وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة، وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الأنواع السامة من الأسماك التي يجب الابتعاد عن شرائها تماماً لما لها من أضرار جسيمة تسبب التسمم والإصابة بالأمراض المزمنة.

أنواع الأسماك السامة في الأسواق

هناك بعض الأنواع السامة من الأسماك التي من الواجب تجنب شرائها على الإطلاق بسبب احتوائها على مادة الزئبق في أعضائها والتي تعد من السموم الخطيرة التي تشكل خطر بالغ على صحة الإنسان، لذا وجب التحذير من هذه الأنواع وعدم تناولها على الإطلاق، لذلك دعونا نتعرف معاً على أنواع الأسماك السامة في النقاط التالية:

سمكة الأرنب التي تشبه أسنانها بالأرنب لذا سميت بهذا الاسم حيث تحتوي على سموم في الجلد والزعانف.

هناك العديد من الأسماك السامة الأخرى منها سمكة العقرب وسمكة الأسد وسمكة القرش، بالإضافة إلى سمكة البلامة والمنفاخ وسمك الخشن البرتقالي وسمك أبو سيف وسمكة القط.

ارشادات هامة عند شراء السمك

من الواجب الانتباه إلى بعض الأمور عند القدوم على شراء الأسماك أهمها عيون السمك التي يجب أن تكون بلون فاتح وصافية لأن ذلك يدل على أنه طازج وسليم بينما عكس ذلك معناها أن السمك فاسد، وكذلك عند تقطيع السمك الطازج لا يخرج منه أي دم على عكس السمك الفاسد.