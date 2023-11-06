“بتأكلي ولادك السم بإيديكي”!!.. كارثة حقيقية تقع فيها أغلب الأمهات عند “سلق البيض” تحوله إلى سم قاتل.. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض من أكثر الوجبات الصحية والمفيدة لجسم الإنسان لهذا يفضل تناوله الصغار والكبار لما يتميز به من طعم لذيذ ومذاق رائع بجانب فوائده الصحية المتعددة، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها الكالسيوم والبروتين اللازمان لبناء عضلات الجسم وتقوية الأسنان في مرحلة النمو، لذلك تحرص معظم الأمهات وربات البيوت على تقديمه لأفراد أسرتها للإستفادة من قيمته الغذائية العالية، ولكن قد تقع بعض الأمهات في خطأ فادح عند سلق البيض بطريقة خاطئة تجعله سم يهدد حياة أطفالها ويعرضهم للخطر.

تجنب سلق البيض بهذه الطريقة الخاطئة

نستعرض معكم اليوم أخطاء تقوم به الأمهات عند سلق البيض يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في الحال، فمن ضمن هذه الأخطاء سلق البيض لفترة قصيرة جداً تجعله غير مستوي ونيئاً مما قد يسبب التسمم عند تناوله، وهناك من يسلق البيض لفترات طويلة جداً تصل إلى نصف الساعة وذلك يؤثر أيضاً بالسلب على الصحة، لهذا ينصح بالابتعاد عن هاتين الطريقتين للحفاظ على سلامة الصحة والجسم.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض

يمكننا التعرف الآن على أفضل طريقة صحية لسلق البيض عن طريق إتباع الخطوات البسيطة الآتية: