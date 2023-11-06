دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الكثير من الجهات المختصة في الدولة على توجيه المواطنين بشكل جيد ومناسب من خلال طرح بعض التحذيرات من خلال بيانات والتي من بينها بيا وزارة الداخلية الأخير والذي يتعلق بتقرير بعض الغرامات المالية والتي قد تمتد إلى حد الحبس على مشاكل تتعلق بشكل أساسي بالبطاقة الشخصية أو الرم القومي ، حيث أن هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح في هذا الشأن ، وذلك كي يتم القضاء على حالة الكسل أو التقاعس من جانب الأفراد في عملية تحديث بيانات البطاقات الشخصية في ميعادها وهو أمر لا يحدث من جانب الغالبية العظمى من الناس لذا تقرر التصدي لتلك الحالة وبشدة من طرف الجهة المنوط بها هذا الأمر – غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يسدد المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال لم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغه السن القانوني لها وهي 15 عام

يسدد المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنيه إذا ما ضبط يحاول استعمال بطاقة منتهية وغير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة يسدد المواطن غرامة مالية قدرها خمسين جنيه إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية مثل العنوان خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

يسدد المواطن غرامة مالية قدرها خمسين جنيه إذا لم يستخرج بدا فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بالقسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطلوبون بالاسم .. هؤلاء الأشخاص من حاملي بطاقات ” الرقم القومي ” عليهم التوجه سريعا لأقرب ” سجل مدني ” !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.