دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن العديد من الوصفات التجميلية التي تمنح الجسم إطلالة رائعة حيث أن العناية بمظاهر الجمال هو شغل المرأة الشاغل أيا كانت الأمور التي يجب أن تقوم بها في يومها لذا تجد أن من أكثر الأحاديث الجذابة التي تنجذب لها المرأة هي الحديث عن الجمال وما يتصل به من تفاصيل مهما كانت بسيطة ، لذا فإنا سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نستعرض لكم إحدى تلك الوصفات التجميلية الرائعة والتي تحتوي على مكونين في غاية الروعة وهما زيت الزيتون الطبيعي الساحر الذي لا يحتاج منا إلى الحديث عن فوائده للجسم بشكل عام وكذلك القرنفل تلك العشبة المميزة – مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل 1/4 كوب زيت الزيتون.

1 ملعقة طعام زيت قرنفل.

علبة أو زجاجة بلاستيكية كي تحفظ الخلطة بها.

اناء لعمل الخلطة به. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل نقوم بوضع كافة المكونات السابقة مع بعضها في داخل إناء مناسب ومن ثم نتركها فوق مياه ساخنة حتى تسخن الخلطة

يطبق هذا المزيج على فروة الرأس على أن يتم تركه لمدة تصل إلى نحو ثلاث ساعات

بعد ذلك يتم شطف الشعر بشكل جيد مع تكرار تلك التجربة مرتين أسبوعيا للحصول على النتائج التي ترغبين بها لشعرك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزك من حقه يتدلع .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان من الجسم ولن تستغني عنه أبدا !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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