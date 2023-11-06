ولا الجن الأزرق يعرفها هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يكون الهاتف المحمول من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها فإن الهاتف يلعب دور كبير في حياة الإنسان ويساعده على التواصل مع الآخرين وبعد دخول الإنترنت أصبح الهاتف وسيلة للاتصال حول العالم والتعرف على جميع الأخبار والتواصل مع الأشخاص ونجد إن الهواتف الذكية الحديثة أصبحت في ذلك العصر لها الكثير من المزايا ومن تلك المزايا وضع الطيران ونتعرف على مميزات ذلك الوضع من خلال هذا المقال.

وضع الطيران

يعتقد الكثير من الأشخاص أن ذلك الوضع يتم استخدامه أثناء السفر فقط ولكن إن لهذا الوضع الكثير من المزايا وسوف نتعرف عليها من خلال الاسطر القادمة.

ما هي المزايا الخاصة بوضع الطيران للهاتف؟

عندما نقوم بتفعيل وضع الطيران على الهاتف نحصل على الكثير من المميزات وهي.

يساعد في وقف تشغيل البلوتوث مما يساعد على حماية الهاتف.

يساعد على عدم تعرض الهاتف للسرقة أو الاختراق.

نجد أن وضع الطيران يساعد على عدم استهلاك البطارية.

يساعد في الحفاظ على البطارية لأكبر وقت.

يساعد على المحافظة على الخصوصية

يزيد من سرعة تشغيل البطارية.

يساعد في تطويل عمر البطارية.

يساعد فيه قطع الاتصال بالإنترنت والعالم مما يجعلنا نعيش في هدوء بدون أي إنزعاج.

يساعد على تنشيط الهاتف ويزيد من سرعته.

كيفية تشغيل وضع الطيران

نقوم بإنزال الشاشة الخارجية وسوف نلاحظ وجود الكثير من الأيقونات مثل تشغيل الهاتف وراحة العين ووضع الطيران نقوم بالضغط عليه وسوف يتم تفعيله وعندما نريد إيقافه نضغط عليه مرة أخرى.