“هتتصدم صدمت عمرك لما تعرف”!!!…..شوف السبب اللي وراء تحريم أكل لحم الخنزير معلومة تعرفها لأول مرة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد خلق الله الانسان وخلق معه كل المخلوقات التي تساعده على العيش فهناك الكثير من الحيوانات التي خلقها الله للإنسان كي تساعده على الاستمرار في هذه الحياه وذلك بتناولها واكل لحومها وجعل الله في لحوم هذه الحيوانات العديد من الفيتامينات والمعادن التي تمد جسم الانسان بالطاقة والحركة وبالرغم من تواجد العديد من الحيوانات الا ان هناك بعض من الحيوانات التي حرمها الله على الانسان تناولها ومن هذه الحيوانات هو لحم الخنزير كما اكد ايضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدم تناولها لما تحتويه من اضرار على جسم الانسان وبعد مرور الكثير من الوقت وإجراء الكثير من البحوث العلمية تم اكتشاف ان لحم الخنزير قد يحتوي على بعض من الاضرار التي تسبب الامراض لجسم الانسان

حكمة الله من خلق حيوان الخنزير

صنف الخنزير ابن من ضمن الثدييات الثنائيه التغذيه حيث ان حيوان الخنزير يتغذى على اللحوم والاعشاب في الوقت ذاته فإنه يشبه الإنسان وخاصة في تشريحاته العضوية حيث تم استخدامه في عمل الكثير من التجارب العلمية وخاصة البنكرياس وذلك حتي يجد العلماء دواء لمرض السكر

فان الله عز وجل قد خلق الكثير من الحيوانات وذلك لتوازن الارض فلكل حيوان مهمه وهدف يقوم به ومن ضمن هذه الحيوانات الخنزير فهو يقوم بتنظيف الارض من الاوساخ والمخلفات التي توجد عليها فهو يعمل على تطهير البيئة التي يعيش بها حيث يمتاز حيوان الخنزير بانه لا يعيش في المزرعة وذلك لأنه حيوان بري