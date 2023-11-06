دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض من الأطعمة اللذيذة التي لا غنى عنها في البرنامج الغذائي اليومي بأي شكل من الأشكال فهو مصدر البروتين الذي يعمل على بناء العضلات لذا يحرص الرياضيون على تناوله وكذلك يمنحه الأمهات للأطفال كي تنمو أجساجها بشكل جيد ، لكننا لسنا بصدد الحديث عن الجزء الداخلي من البيض وإنما سنتحدث ها هنا عن فوائد استعمال قشر البيض الذي يتم التخلص منه فور أن تنتهي من تناوله وهو موضوع غير مألوف للكثير من القراء وهو الأمر الذي دفعنا نحو تناوله بشئ من التفصيل – 5 فوائد لقشر البيض منظف ممتاز : يستخدم قشر البيض أو مطحون قشر البيض من أجل التخلص من الأوساخ العالقة في الأواني من خلال إضافته إلى الماء مع الصابون

سماد للنباتات : يستعمل من قبل العديد من الأشخاص كسماد للتربة وذلك يعود إلى غناه بالعديد من المواد مثل الكالسيوم والمعادن حيث يتم إضافته للتربة مرة كل أسبوعين الحشرات : يساعد مسحوق قسر البيض على التخلص من الحشرات مثل البزّاق والديدان والتي تنتشر بشكل مكثف حول الأزهار والنباتات

الغسيل : يعمل على تبييض الملابس البيضاء وذلك من خلال وضع قشر البيض في داخل قطعة من الشاش مع الغسيل أثناء عملية الغسل للحصول على غسيل ناصع البياض

شمعة : من الممكن أن تبتكر فكرة أخري تستخدم فيها قشر البيض من خلال كسره بعناية للحصول على نصف القشرة على أن يتم ملأه بالشمع المذاب وضع في الوسط فتيلاً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتستغنى عنه أبدا .. 5 استخدامات مميزة ل ” قشر البيض ” لم تكن تدري عنها شيئا !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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