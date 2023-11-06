ازاي ضاعت حياتنا مانعرفش !! .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران !.. تعرف على التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهاتف المحمول في عصرنا الحالي أصبح من الأجهزة التي لم يستطيع الكبار أو الصغار الاستغناء عنها خلال اليوم، حيث من خلال الهاتف المحمول يتم معرفة كافة أخبار العالم أول بأول يتم استخدام الهاتف المحمول لإجراء المكالمات علاوة على ذلك الترفيه والألعاب، وهذة الخاصه من اهم الخواص التى يتم توفيرها فى الهواتف الذكيه للتمكن من القيام بمساعدتك في جميع مهماك اليوميه.

مزايا تشغيل الهاتف الجوال على خاصية الطيران

يجهل الكثير أهمية وضع الطيران على هواتفهم المحمولة، هناك مميزات عديدة يتم تفعيلها في الهاتف عند تشغيل وضع الطيران:

وضع الطيران يقوم بفصل الانترنت بشكل تلقائي بعد تشغيله، وبهذه الطريقة لن يتمكن الصغار من استخدام الانترنت أو التسلل إلى مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بك.

وضع الطيران عند تفعيله يتم بقاء شحن البطارية لفترة طويلة وعند تشغيله أيضًا أثناء شحن البطارية يتم شحن البطارية بشكل سريع.

لن يتمكن أحد من اختراق جوالك وسرقة بياناتك المسجلة عليه عند تشغيل وضع الطيران.

ماذا يحدث عند استخدام ميزة الطيران للهاتف المتنقل

خاصية الطيران تم صنعها من أجل حماية الهاتف من المهمات المزعجة فعند تشغيل وضع الطيران: