دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خليك ناصح وافتحه من غير ما تكسره .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل خلال ثواني لو نسيت المفتاح,

في كثير من الأحيان نتعرض إلى فقد المفاتيح الخاصة بالأقفال سواء الخاصة بالأبواب أو الأدراج التي نحتفظ داخلها بأشياء ثمينة نخشى فقدانها، وفي هذه الحالة نخاف من عدم القدرة على فتح هذه الأقفال دون تعرضها للتلف، ولكن من خلال هذا المقال سوف نذكر لك عدة حلول تساعدك على فتح القفل دون أي مشكلات، وذلك باستخدام أدوات بسيطة لا تخطر على بال أي شخص، لذلك إذا كنت تهتم بمعرفة هذا الأمر عليك متابعة ما يلي.

فتح القفل باستخدام مشبك الورق

إذا كنت بحاجة إلى فتح قفل سواء صغير أو كبير يمكنك اتباع الخطوات الآتية لحل المشكلة في ثوانٍ معدودة وهي كالآتي:

قم بفتح طرف واحد من أطراف المشبك، واترك الطرف الآخر كما هو.

ثم قم بإدخال طرف المشبك في القفل وبالتحديد في مكان إدخال المفتاح.

قم بتحريك الطرف الآخر من المشبك في الاتجاهين يمينًا ويسارًا عدة مرات.

هكذا سوف تجد أن القفل قد تم فتحه بسهولة دون التعرض لأي تلف.

وفي حالة عدم توفر مشبك الورق، يمكنك استبداله بسلك معدني.

خدعة سحرية لفتح القفل

هل تعلم أنه يمكنك حل مشكلة فقدان مفتاح القفل باستخدام علبة واحدة من علب المياه الغازية “كانز”، يمكنك اتباع الخطوات التالية للتأكد من مدى فعالية هذه الطريقة ولكن يجب عليك الحذر منعًا للتعرض لأي جروح والطريقة هي:

قم بقطع الجزء العلوي من العلبة ثم قم بالقص حتى تحصل على حرف T.

قم بإدخال القطعة التي قمت بصنعها في المكان الخاص بدخول المفتاح.

اضغط عليها ثم قم بلفها عدة مرات، سوف تلاحظ فتح القفل.