النت عندك هيبقى بسرعة الصاروخ .. ضع الراوتر المنزلي فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة الإنترنت النتيجة مبهرة .. كنا فاكرين النت بيتسرق طلع العيب في المكان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من عدم انتظام اشارة الانترنت المنزلي ، ولكثرة الشكاوي من هذا الأمر لجأ العديد الي البحث عن الطرق التي تعمل علي زيادة سرعة الانترنت ، وهذا يرجع الي الاحتياج الدائم لوجود انترنت ، حيث نتمكن من خلاله الاتصال بالعالم وانجاز المهام في وقت اسرع ، وجد الكثير من الاشخاص ان انقطاع الانترنت قد يكون لعدة أسباب خلاف انتهاء الفاتورة ولعل هذه الاسباب هي التي تواجهنا جميعا .
طرق تسريع الانترنت
إذا قمت بالتأكد من دفع فواتير الانترنت وان جميع الامور الخاصه بالراوتر والأسلاك الخارجية جيدة فيجب عليك ان تقوم بالتأكد من ان راوتر يتم وضعه في مكان صحيح حيث ان المكان يؤثر بشكل كبير على ضعف الاشارة لذلك سوف نعرض الاماكن الصحيحه لوضع الراوتر.
اماكن الصحيحه لوضع الراوتر
يجب أن يكون الراوتر فيها اماكن معينه لكي تحصل على اشاره قويه فان هناك بعض الاماكن التي تؤثر على ضعف الاشاره وإنك لتعلم ومن اهم هذه الاماكن ما يلي
- يجب أن يكون الروتر في منتصف في المنزل حتى يتم توزيع الاشاره
- عدم وضع الراوتر في أماكن بها حواجز مثل وراء الستارة أو أي حاجز آخر.
- لا يجب وضع الراوتر في أماكن منخفضة بالقرب من الأرض ولكن يجب أن يتم وضعه فيها اماكن عاليه حيث أن الجاذبية تؤثر على الاشاره.
- لا تضع الراوتر بجانب أي أجهزة الكترونية بها اشاره او بها بلوتوث فإن ذلك يؤثر على الاشاره
- كما أنه لا يجب أن تضع الراوتر بجانب حوض من الأسماك فهذا يؤثر ايضا على الإشارة بشكل كبير.
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