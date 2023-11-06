سر مش كل الناس تعرفه…قشر البيض يقضي على الحشرات بشكل فوري بدون أي ضرر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبدأ الحشرات في الإنتشار بشكل كبير ويبدأ موسم التكاثر حتى تصل أعدادهم إلى أعداد كبيرة ويصبح وجود هذه الحشرات أمر مزعج لأنها تبدأ بإتلاف الكثير من الأشياء ومن هذه الحشرات الصراصير والناموس والنمل والذباب، ويبدأ الكثير من الناس بالبحث عن أفضل المبيدات للتخلص من هذه الحشرات ولكن معظم المبيدات تكون ضارة بالجهاز التنفسي وتضطر الأسرة إلى غلق المنزل ليوم كامل حتى تقضي عليها ولكن، أتينا إليك بالحل وبطريقة طبيعية بدون التسبب في أي ضرر صحي.

كيفية التخلص من الحشرات نهائيا

إذا كنت تعاني من وجود الحشرات في المنزل نقدم إليك الحل البسيط وهو أن تقوم بإحضار قشر البيض، والذي يقوم الجميع بالتخلص منه وهذا أمر طبيعي ولكن يمكن استغلال قشر البيض للتخلص من الحشرات مثل الصراصير حيث نقوم بإحضار قشر البيض ووضعه في مقلاة على نار هادئة مع التقليب بهدوء وبعد ذلك نقوم بإحضار الكبة ونطحن القشر حتى يكون على شكل مسحوق ناعم ونقوم بإضافة السكر والقليل من البيكنج بودر ثم نخلطهم جيداً حيث يعمل السكر على جذب الحشرات ويعمل البيض والبيكنج بودر كمادة سامة وطاردة للحشرات خاصة الصراصير ونقوم بوضع هذا المسحوق في الأركان وأمام النوافذ والأبواب والأماكن التي تشاهد فيها أي تجمع للحشرات وسوف تجد أن النتيجة مذهلة.

سبب وجود الصراصير في المنزل

قد يريد البعض أن يعرف على أسباب تواجد الحشرات داخل المنزل حتى يقضي على هذه الأسباب بشكل جذري وبالتالي عدم تواجد هذه الحشرات الكريهة داخل المنزل مرة أخرى ومن هذه الأسباب عدم تغطية فتحات الصف بغطاء محكم، عدم تنظيف الحمام بشكل دوري، ترك الطعام في أماكن غير مناسبة وتركه بدون تغطيته أيضا عدم تنظيف وتطهير المنزل بصورة مستمرة وترك المنزل في حالة من الفوضى.