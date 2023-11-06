ممنوع دخول الرجال..كيف تقومين بالتخلص من دهون البطن في أسرع وقت ممكن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من اكثر المشاكل التي تواجهها السيدات ذات الوزن الزائد هي دهون البطن وذلك لصعوبة التخلص منها بمعظم الوسائل، وتهدف جميع السيدات إلى التخلص من دهون البطن والتخلص من الوزن الزائد بشكل عام حتى تكون قادرة على الحركة بشكل أفضل وأم ترتدي الملابس التي تحبها وتليق عليها كما أن الوزن الزائد في معظم الحالات يخفي ملامح جمال المرأة، ولذلك تسعى كل السيدات إلى التخلص من الدهون والحصول على وزن مثالي والحفاظ على تناول أغذية معينة والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم، ومن خلال هذا المقال نوضح لك الطريقة الفعالة التي ستساعدك على حرق دهون البطن بسرعة في المنزل.

خطوات التخلص من دهون البطن

1- وضع هدف لتشجيعك على الاستمرار: بالتأكيد تعتقدين أن الأمر غريب، ولكن القيام بوضع هدف واضح ومحدد يساعد كثيرا في التخلص من دهون البطن، فمثلا ان يكون الهدف هو أن يكون باستطاعتك ارتداء فستان معين أو أن تصبحي أكثر رشاقة وجمالاً فإن هذا الهدف الذي ترينه أمامك كل يوم يساعدك بشكل مباشر على حرق دهون البطن وتشجيعك على عدم التراجع.

2- يجب تدريب العضلات الكبيرة: عند التركيز على تدريبات العضلات الكبيرة فإنها تعمل على حرق أكبر كمية من الدهون والتخلص من عدد كبير من السعرات الحرارية، ومن هذه التمارين العقلة والقرفصاء والضغط على الصدر وشد الساقين ويحب القيام بها حتى الوصول إلى النتيجة المثالية.

3- المشي كثيراً: يساعد هذا الإجراء كثيرا على التخلص من الوزن الزائد بشكل كبير ولا يدرك معظم الناس أهمية المشي فيمكن القيام بالسير حتى 12 الف خطوة كل يوم والأمر ليس صعباً على الإطلاق بل كل ماعليك أن تغيري عاداتك اليومية فبدلاً من ركوب المصعد قومي بالصعود باستخدام السلم وبدلا من أخذ سيارة للذهاب إلى مكان قريب قومي بالمشي حتى الوصول إليه.