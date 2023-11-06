طريقة متخطرش على بال العفريت،،إزاي تخفي رقمك على الواتساب…طريقة لحماية حسابك من الاختراق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثير منا أن تكون لديه المزيد من الخصوصية خاصة في العالم الذي نعيش فيه اليوم، فعندما نقوم باستخدام تطبيقات الانترنت خاصة تطبيق واتساب فهو يقوم بعرض بياناتك ورقم هاتفك وغيره للأشخاص الآخرين ولكن فقد تم تحديث واتساب وإطلاق ميزة جديدة تهدف إلى زيادة الخصوصية، وفي الوقت الحالي يمكن للمستخدمين أن يصلوا إلى أشخاص آخرين عن طريق أرقام هواتفهم في تطبيق واتساب ، ويمكنك إدخال رقم هاتف الشخص الذي تريد البحث عنه في خانة البحث وسيظهر لك التطبيق مطابقة المستخدمين ، والبحث عن طريق الرقم يسمح لك بالوصول إلى المستخدمين بسرعة وسهولة ، خاصة إذا كنت تمتلك رقم الهاتف الخاص بهم، ولكن لهذه الطريقة عيوبها من حيث قدرة الآخرين على العثور على هويتك الحقيقية من خلال رقم هاتفك.

خطوات إخفاء رقم هاتفك على واتساب

لكي تكون قادرا على إخفاء رقم هاتفك يجب عليك إتباع الآتي

1- قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد أو آيفون.

2- اذهب إلى قائمة الإعدادات settings.

3- قم باختيار “الملف الشخصي” أو “الملف الشخصي والخصوصية”.

4- ستجد خيارًا لإنشاء اسم مستخدم ، انقر فوق هذا الخيار.

5- ثم أدخل اسم المستخدم الذي ترغب في استخدامه.

6- بعد اختيار الاسم المناسب ، احفظ التغييرات.

7- طرق استخدام اسم المستخدم في المحادثات

8- بعد أن تقوم بإنشاء اسم المستخدم للواتساب الخاص بك ، يمكنك استخدامه للبحث عن مستخدمين آخرين والتعرف عليهم بدلاً من استخدام رقم هاتفك ، ويمكنك إرسال رسائل ومكالمات صوتية ومرئية باستخدام اسم المستخدم الذي يحمي رقم هاتفك الشخصي بل ويحفظ لك خصوصيتك.

ولكي تكتسب المزيد من الخصوصية عليك إتباع الآتي:

1- لا تقم بإعطاء رقم هاتفك إلى أي أحد بل شاركه فقط مع المقربين منك.

2- لا تقم بالضغط على أي رابط يأتي إليك أو أي روابط غير آمنة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي.

3- قم بتأمين الواتساب الخاص بك عن طريق البصمة أو تعيين كلمة سر للدخول أو حتى رسم النمط فهذا يساعد كثيرا في تأمين حسابك.