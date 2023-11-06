«وفر على نفسك فلوس كتير».. 3 أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء للضعف حتى بعد غلقها…تخلص منه فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، يعاني الكثيرون من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يزداد الضغط على الكهرباء بسبب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف والأجهزة اللوحية، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ولكننا هنا سنقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك في تقليل فاتورة الكهرباء الخاصة بك عبر موقعنا، بوابة أخبار مصر، سنشرح لك التفاصيل الأكثر أهمية. تابعونا.

ما يدركه الكثيرون هو أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بشكل مستمر ودون توقف، حتى إذا لم تكن تعمل، دون علمنا، مما يؤدي إلى زيادة سعر الفاتورة؛ لذا قدمت هيئة الخدمات العامة وهيئة حماية المستهلك وحدة التنظيم نصائح وتوجيهات تساعد في توفير الكهرباء. وأوضحت على صفحتها على فيسبوك أن هناك بعض الأجهزة التي لا تتوقف عن استهلاك الكهرباء حتى لو لم تكن قيد التشغيل، لأن القابس لم يتم فصله عن مصدر الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك يزيد استخدام وضع الاستعداد لأجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب من استهلاك الكهرباء، لذا من النصح بإيقاف تلك الأجهزة تمامًا عند عدم الاستخدام، من النصائح الفعالة أيضًا استخدام الأجهزة التي تحتوي على مآخذ زمنية، مثل الميكروويف، حيث يكون للميكروويف استهلاك طاقة منخفض مقارنة ببقية الأجهزة الكهربائية، ولأنه يُستخدم لفترات قصيرة فإنه يستهلك كمية قليلة من الطاقة، مما يجعله خيارًا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.