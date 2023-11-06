دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند استخدام الفازلين مع الفلفل الحار، يمكننا الاستفادة من وصفة فعالة تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، وتُعتبر هذه الوصفة واحدة من أهم الوصفات في تحقيق تفتيح البشرة بشكل ملحوظ منذ الاستخدام الأول عند استخدام هذه الوصفة بانتظام على مدى عدة أسابيع، ستلاحظ تغييرًا واضحًا في لون بشرتك حيث تصبح أكثر إشراقًا، ومع ذلك يجب أخذ الحذر الشديد لتجنب أي تهيج للبشرة عند استخدام هذه الوصفة. مكونات الوصفة وطريقة التحضير يتم تحضير الوصفة بسهولة في المنزل عند تحضير المكونات الآتية : المكونات هي مقدار ملعقة من ( فلفل الشطة الحار،و الفازلين، وزيت جوز الهند، و عصير الليمون.

في وعاء خلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد غسل الوجه بعمق وتجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

وضع الخليط على البشرة.

ترك الوصفة على البشرة لمدة 15 دقيقة.

شطف الوجه بعد الوصفة بالماء واستخدموا غسولًا مناسبًا. نصائح مهمة عند استخدام الوصفة قبل استخدام الوصفة ووضعها على البشرة لابد من إتباع النصائح الآتية : إجراء اختبار صغير على جزء صغير من الجلد للتحقق من عدم وجود تحسس من الفلفل الحار.

إذا لاحظت أي تهيج أو احمرار للبشرة، قم بغسلها بسرعة ولا تترك الوصفة على وجهك.

بعد استخدام الوصفة، يمكن وضع مرطب مناسب على البشرة لتجنب الجفاف أو التهيج.

باستمرار التقيد بهذه النصائح، ستتمكن من الاستمتاع بفوائد هذه الوصفة لتفتيح البشرة دون أية مشاكل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جوزك هيموت عليكي».. هاتى قرن فلفل ومعلقة من الفازلين هنعمل حاجة هتندمى لو مجربتهاش .. وصفة من ذهب!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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