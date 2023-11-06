للمتزوجون فقط هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتيجة لتقدم العمر أو لإصابة البشرة بعوامل كثيرة ترغب الكثير من السيدات في الحصول على منتجات تمكنها من تفتيح بشرتها وتخلصها من الترهلات والتجاعيد الناتجة عن تقدم السن، تقوم باستخدام مستحضرات التجميل وهناك بعض المستحضرات التي تكون أسعارها باهظة ولكنها تكون بلا فائدة، وهناك وصفة طبيعية وفعالة تقوم بحل كافة مشكلات البشرة بشكل نهائي وبمكونات صحية وطبيعية موجودة في منزلك علاوة على ذلك نتائجها فعالة من أول استخدام.
وصفة زيت الزيتون والموز
تعد هذه الوصفة من الوصفات رخيصة الثمن ومكوناتها هي:
- ملعقة كبيرة من الموز المهروس.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- معلقة من اللبن.
طريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون
- في وعاء صغير الحجم بواسطة شوكة يتم هرس نصف حبة من الموز وإضافة اللبن وزيت الزيتون وتقليبهم جيدًا حتى الحصول على قوام متجانس.
- ثم تنظيف البشرة بالصابون الطبي ووضع الخليط عليها لمدة نصف ساعة.
- ثم غسلها بالماء الفاتر وتنشيف البشرة جيدًا بواسطة فوطة قطنية عن طريق الطبطبة على البشرة، وسوف تلاحظين ان وجهك أصبح مشرق من أول استخدام.
- هذه الوصفة ملائمة جدًا لإزالة اسمرار الكوع والركب بالإضافة إلى ذلك المناطق الحساسة ولابد من تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وفي خلال شهرين ستلاحظين أن جميع المناطق السوداء الموجودة في جسمك قد اختفت تمامًا كأنها لم تكن موجودة في الأصل.
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