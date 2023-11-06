للمتزوجون فقط.. هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن منتجات ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد والترهلات التي تظهر نتيجة تقدم السن أو عوامل أخرى تؤثر على البشرة، توجد وصفة طبيعية تجعل بشرتك أكثر نضارة ونعومة وتمنحها مزيدًا من الشباب هذه الوصفة تستخدم الموز وزيت الزيتون لتحقيق هذه النتائج المذهلة، على عكس استخدام مستحضرات ومنتجات ذات أسعار مرتفعة ولكنها لا تعطي النتائج المرجوة وقد تسبب في بعض الأحيان للضرر على البشرة، بالإضافة إلى أن المستحضرات الطبية تكون باهظة الثمن، بالتالي تكون الوصفات الطبيعية هي الحل.

مكونات الوصفة

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المنزلية التي يتم تحضيرها بسهولة وبمكونات موجودة داخل المنزل، وهذه المكونات:

ملعقة كبيرة من اللبن

الموز المهروس.

خل التفاح بناءً على كمية الخليط .

اتباع خطوات التحضير بعناية للحصول على نتيجة مذهلة.

طريقة تحضير الوصفة

للحصول على بشرة نضرة يتم إتباع الخطوات الآتية لتحضير الوصفة: