دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن منتجات ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد والترهلات التي تظهر نتيجة تقدم السن أو عوامل أخرى تؤثر على البشرة، توجد وصفة طبيعية تجعل بشرتك أكثر نضارة ونعومة وتمنحها مزيدًا من الشباب هذه الوصفة تستخدم الموز وزيت الزيتون لتحقيق هذه النتائج المذهلة، على عكس استخدام مستحضرات ومنتجات ذات أسعار مرتفعة ولكنها لا تعطي النتائج المرجوة وقد تسبب في بعض الأحيان للضرر على البشرة، بالإضافة إلى أن المستحضرات الطبية تكون باهظة الثمن، بالتالي تكون الوصفات الطبيعية هي الحل.
مكونات الوصفة
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المنزلية التي يتم تحضيرها بسهولة وبمكونات موجودة داخل المنزل، وهذه المكونات:
- ملعقة كبيرة من اللبن
- الموز المهروس.
- خل التفاح بناءً على كمية الخليط .
- اتباع خطوات التحضير بعناية للحصول على نتيجة مذهلة.
طريقة تحضير الوصفة
للحصول على بشرة نضرة يتم إتباع الخطوات الآتية لتحضير الوصفة:
- تجهيز وعاء وهرس الموز جيدًا باستخدام شوكة أو ملاحة.
- يضاف إليه خل التفاح واللبن وبقية المكونات الأخرى ومزج المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس ومناسب.
- بتنظيف البشرة جيدًا وضعي الخليط عليها ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة.
- غسل البشرة بالماء الفاتر للتخلص من الاحمرار والسواد والبقع الداكنة.
- ستحصلين على بشرة ناصعة البياض.
- يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة على منطقة الكوع والركبتين للتخلص من الاحمرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمتزوجون فقط.. هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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