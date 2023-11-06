“هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحمل التلفزيون قيمة تاريخية كبيرة في حياة الناس، فإن العديد منهم يقومون بالتخلص منه بسبب التطور التكنولوجي السريع، ومع ذلك لم عهججط هناك فرص للاستفادة من المواد والمكونات النادرة داخل التلفزيون القديم لصنع منتجات ذات قيمة قد يكون من الأفضل أيضًا استخدام المواد الأخرى الموجودة في التلفزيون مثل الأسلاك والمكونات الإلكترونية، واستخدام التلفزيون القديم يمكن أن يكون تجربة ممتعة ومجزية ولا تنس دائمًا الالتزام بالسلامة والحذر أثناء تفكيك الأجزاء واستخدامها في مشاريع جديدة.

استخدامات أجزاء التلفزيون القديمة

يمكنك استخدام أجزاء التلفزيون القديم في العديد من الأمور، مثل صنع أسلاك توصيل جديدة أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الغطاء الخارجي للتلفزيون القديم في صنع قواعد أو جدران للأثاث المنزلي، مما سيوفر قطعًا فريدة وذات طابع خاص في المنزل. قد تحتاج أيضًا قطع الغيار في المستقبل لتصليح أجهزة أخرى أو يمكنك بيعها كمواد قابلة للتدوير.

إعادة تدوير أجزاء التلفزيون القديمة

إعادة تدوير الأجزاء القديمة من التلفزيون، يمكنك استخدام أجزاء الأسلاك والمكونات الإلكترونية الأخرى في صنع أسلاك توصيل جديدة أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية الأخرى، كما يمكن استخدام الغطاء الخارجي الخاص بالتلفزيون القديم في صنع قواعد أو جدران للأثاث المنزلي، وهذا سيوفر قطعًا فريدة وذات طابع خاص في المنزل، يمكنك أيضًا استخدام الأجزاء المتبقية من التلفزيون القديم كقطع غيار لتصليح أجهزة أخرى في المستقبل أو بيعها كمواد قابلة للتدوير.