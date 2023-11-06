«إزاي عايشين ومنعرفش».. طريقة سحب فلوسك من ماكينة ATM بدون فيزا السر في تليفونك .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم استخدام ماكينة الصراف الآلي بكثرة في الوقت الحالي، وتقدم خدمة سحب النقود بدون الحاجة إلى استخدام بطاقة فيزا. ومع ذلك، هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها خلال هذه العملية، و يجب أن يتأكد الشخص من حفظ كلمة المرور بشكل آمن وعدم مشاركتها مع الآخرين، بالإضافة إلى ذلك يوصى الشخص بقراءة تعليمات خدمة فودافون كاش قبل البدء في أي عملية مالية.

تأمين عملية سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي

، يجب اتباع بعض النصائح، مثل اختيار موقع آمن ومضاء بشكل جيد لاستخدام الماكينة الآلية، وتجنب استخدام الماكينات في أماكن نائية أو غير آمنة، يجب أيضًا الحرص على خصوصية رمز PIN، وتجنب كتابة الرقم على أي ورقة أو مشاركته مع أشخاص غرباء، بعد الانتهاء من عملية السحب، يجب التأكد من إخراج البطاقة والأموال المستلمة وتمزيق الإيصال بشكل آمن.

سحب النقود بدون بطاقة فيزا

يمكن استخدام خدمة فودافون كاش. يتطلب ذلك القيام بالخطوات التالية:

قم بطلب رمز *9# من هاتفك المحمول.

ستظهر لك خيارات مختلفة على الشاشة، ابحث عن خيار “سحب من ماكينة الصراف الآلي” واضغط عليه.

أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من حسابك.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في فودافون كاش وتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

ستتلقى رمزًا على هاتفك المحمول، قم بإدخال هذا الرمز في ماكينة الصراف الآلي.