ملعقة تنظف الشرايين ستخرج من شراينك دهـون ملتصقة ومتراكمة لم تخرج من سنوات وسينتعش قلبك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن أن تأخذ ملعقة تنظيف الشرايين تراكم الدهون والكوليسترول العالقة في شرايينك وتساعد في تجديد صحة قلبك إن انسداد الشرايين هو مشكلة صحية شائعة وخطيرة في الوقت الحاضر، حيث ينجم عن تراكم التدريجي للدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات مع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين والمحافظة على صحتها في هذا المقال، سنتحدث عن الأطعمة الفعالة في منع انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها.

أفضل الأطعمة التي تمنع اڼسداد الشرايين وتحافظ علي صحتها

بعض الأطعمة تلعب دورًا مهمًا في صحة الشرايين إليك قائمة ببعض هذه الأطعمة: