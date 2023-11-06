ملعقة تنظف الشرايين ستخرج من شراينك دهـون ملتصقة ومتراكمة لم تخرج من سنوات وسينتعش قلبك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن أن تأخذ ملعقة تنظيف الشرايين تراكم الدهون والكوليسترول العالقة في شرايينك وتساعد في تجديد صحة قلبك إن انسداد الشرايين هو مشكلة صحية شائعة وخطيرة في الوقت الحاضر، حيث ينجم عن تراكم التدريجي للدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات مع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين والمحافظة على صحتها في هذا المقال، سنتحدث عن الأطعمة الفعالة في منع انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها.
أفضل الأطعمة التي تمنع اڼسداد الشرايين وتحافظ علي صحتها
بعض الأطعمة تلعب دورًا مهمًا في صحة الشرايين إليك قائمة ببعض هذه الأطعمة:
- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والتونة، تحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3، والتي تساهم في تقليل تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين.
- الفواكه والخضروات: الفواكه والخضروات الطازجة تحتوي على ألياف غذائية عالية ومضادات أكسدة الألياف تقلل من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتحافظ على نظافة الشرايين والمضادات الأكسدة تحمي الخلايا وتقلل من التهاب الشرايين.
- المكسرات: مثل اللوز والجوز والكاجو، تحتوي على دهون صحية غير مشبعة وكميات جيدة من الألياف والبروتين الأبحاث تشير إلى أن تناول المكسرات يمكن أن يحسن نسبة الكوليسترول الجيد ويقلل نسبة الكوليسترول الضار.
- زيت الزيتون: يحتوي على دهون غير مشبعة ومضادات أكسدة قوية تساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتقليل تراكم الدهون.
- الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات تعرف باسم الكاتيكينات التي تعزز صحة الشرايين وتعمل على تقوية جدرانها وتحسين تدفق الدم.
- العنب الأحمر وعصير الرمان: يحتويان على مضادات أكسدة ومواد مضادة للتلف تعززان صحة الشرايين وتساهمان في التحكم بضغط الدم وتقليل خطر الجلطات الدموية.
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