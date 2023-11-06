خدو بالكو من العيال … ام شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة مخفية في غرفة نومها.. بعد ما سمعت صوت شاب يتحدث معها .. الصدمه من الحقيقه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ليس من الطبيعي أن يضع أحد الأبوين كاميرا في غرف أبنائهم إحترامًا للخصوصية وعدم شعور الأبناء بالقلق، ولكن في هذه الحالة قررت أحد الأمهات داخل إحدى الولايات الأمريكية وضع كاميرا لمراقبة غرفة أطفالها لغرض سامي، وذلك لأن إحدى بناتها والتي تبلغ من العمر 4 أعوام مصابة بمرض نادر يتسبب في إصابتها ببعض التشنجات في فترات مختلفة من اليوم، وتساعدها هذه الكاميرا في مراقبة ابنتها خلال الفترة التي تكون بها الأم خارج المنزل للحفاظ على صحتها.

أسباب وضع الأم الأمريكية كاميرات في غرفة أبنائها

يعاني الكثير من مشكلة ترك أبنائهم داخل المنزل بمفردهم لفترات طويلة خلال اليوم بسبب ذهاب الأبوين إلى العمل، ولايعلم الأب ما يفعله أبنائه خلال هذه الفترة، لذلك سارعت إحدى الأمهات بتركيب كاميرا مراقبة المنزل وحمايته من السرقة، وفي نفس الوقت متابعة سلوك أبنائها خلال فترة عدم وجودها معهم في المنزل.

نتيجة غير متوقعة لاحظتها الأم بعد وضع الكاميرا

بعد تركيب الأم الكاميرا في غرفة بناتها لاحظت بعض الأمور الغريبة وبدأت إبنتها التي تبلغ من العمر 8 أعوام الشكوى من سماع بعض الأصوات الغريبة التي تأتي من الغرف الأخرى الموجودة بالمنزل، وبدأت الأم بالبحث عن سبب سماع هذه الأصوات، وعندما ذهبت الأم إلى شركة المراقبة وبعد مشاهدة الفيديو المسجل من قبل المختصين بالشركة تم اكتشاف اختراق الكاميرا من قبل مجهولين.