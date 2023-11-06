النت هيبقى طلقة معاك .. خبير تكنولوجي يكشف أفضل الأماكن لوضع الراوتر داخل المنزل .. ضعه في هذا المكان فوراً وستنبهر بسرعة النت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتيجة لانتشار الإنترنت في كافة أنحاء العالم أصبح الراوتر من أهم الأجهزة الحديثة التي توفرت في العديد من المنازل، وذلك من أجل استخدام الإنترنت في الدراسة والعمل وبناء على ذلك يرغب الجميع في امتلاك إشارة انترنت قوية تمكنهم من إنجاز أعمالهم بشكل سريع بدون أي أعطال.

أنسب مكان لجهاز الراوتر

من الأسباب التي ينتج عنها ضعف اشارة الإنترنت هي وضع الراوتر في مكان غير مناسب له وأنسب الاماكن لوضع جهاز الراوتر تتمثل فيما يلي:

لابد من وضع الراوتر في أماكن لا تحتوي على أي معادن أو أجهزة الكترونية أقوى من الراوتر.

تجنب وضع الراوتر في الأماكن ذات درجات الحرارة العالية ولابد أن يكون في مكان جيد التهوية.

يفضل وضع الراوتر في البلكونة فالهواء يعمل على توزيع الإنترنت بشكل جيد.

من ناحية أخري عليك التحقق من اعدادات الإنترنت الموجودة في الراوتر.

أسباب انقطاع الإنترنت

لا تتوقف أسباب انقطاع الإنترنت على عيوب مكانه فقط بل هناك أسباب أخرى تؤدي إلى انقطاع الإنترنت من ضمنها: