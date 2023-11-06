تحذير عاجل من غسل البيض بالماء قبل سلقه وهذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيفه”!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النظافة تعد جوهرية في حياتنا اليومية، سواءً فيما يتعلق بالنظافة الشخصية أو نظافة الأطعمة وتحضيرها تلعب النظافة دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحتنا وسلامتنا واحترام القواعد الصحية والنظافة في المطبخ يعد أمرًا بالغ الأهمية قد يكون البيض أحد المكونات الأساسية في وجباتنا اليومية وخاصة في شهر رمضان، حيث يساهم في الشعور بالامتلاء ومنع العطش ولكن هناك اعتقاد خاطئ يجب تصحيحه، وهو غسل البيض قبل استخدامه في الواقع، يجب تجنب غسل البيض قبل استخدامه، حيث أنه يمكن أن يكون الغسل المبكر للبيض سببًا في انتقال البكتيريا من القشرة إلى داخل البيض، مما يزيد من احتمالية التلوث الغذائي وقد يكون ضارًا بصحتك فيما يخص البيض، يُفضل تخزينه في الثلاجة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى واستخدامه بعناية من الضروري طهي البيض بشكل جيد لضمان القضاء على أي بكتيريا محتملة الالتزام بممارسات النظافة في المطبخ والاهتمام بمصادر الأطعمة وتخزينها بشكل صحيح يسهم في الحفاظ على صحتك وصحة عائلتك.

الأضرار التي تعود على جسم الإنسان من غسل البيض

غسل البيض قبل استخدامه يمكن أن يؤدي إلى تحريك البكتيريا الموجودة على سطح القشرة إلى داخل البيضة بسبب رقتها وامتصاصها للمياه هذا يمكن أن يزيد من احتمالية تلوث البيضة بالبكتيريا ويجعلها غير صالحة للاستهلاك إذا كان هناك شقوق أو فتحات في قشرة البيض، يمكن للبكتيريا أن تتسلل من خلالها وتلوث محتوى البيضة بالنسبة للوقاية من بكتيريا مثل السالمونيلا في البيض، من الأهمية بمكان حفظ البيض في درجة حرارة منخفضة داخل الثلاجة، وذلك للحد من نمو البكتيريا كما يجب تجنب شراء البيض الذي يظهر عليه علامات تلف أو فتحات في القشرة بالإضافة إلى ذلك، يُفضل طهي البيض بشكل جيد قبل تناوله للقضاء على أي بكتيريا محتملة قد تكون موجودة في البيض الالتزام بممارسات النظافة والسلامة الغذائية في معالجة وتحضير الأطعمة يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحتك.