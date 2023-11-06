ولا الجن الأزرق يعرفها .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعة مقلوب علي شاشته معلومة خطيرة.. عمرها ما تخطر علي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح التليفون المحمول ملازم لكل شخص خلال يومه وتساءل البعض عن سبب وضع الهاتف مقلوب على الشاشة وهناك بعض التصرفات الغير صحيحة التي يفعلها بعض الأشخاص عند استخدام هاتفهم المحمول ومن تلك المشكلات عدم وضع هاتفهم المحمول على الشاشة مقلوب بشكل مستقيم.

مزايا لم تكن تعرفها من قبل تعرف على فوائد وضع الهاتف مقلوب على شاشته

لوضع الهاتف مقلوب على الشاشة فوائد متعددة منها:

المساعدة في تنظيف سماعات الهاتف بشكل مستمر.

أيضًا تحمي البطارية وتعمل على سلامتها.

التحسين من جودة الكاميرا.

أما الشاشة الزجاجية التي يتم وضعها على الشاشة الرئيسية للهاتف تقوم بحماية الهاتف من الكسور أو أي خدوش.

وضع الهاتف مقلوب على شاشته يسمح للبطارية بتلقي الهواء.

في نفس الوقت عند وضع الهاتف مقلوب على شاشته يقوم بالخفض من درجة حرارة الهاتف التي قد ينتج عنها تلف البطارية .

وضع الهاتف مقلوب على الشاشة يحافظ على الكاميرا

من المعروف أن جودة الصورة تدل على كفاءة الموبايل فإذا كانت الكاميرا الأمامية بها أي خدوش أو كسور تصبح الصورة غير جيدة، لذلك لابد من وضع التليفون مقلوب على الشاشة بشكل مستقيم لحماية الكاميرا الأمامية من أي كسور أو خدوش قد تؤثر بالسلب على جودة الصورة، وأيضًا لابد من تنظيف الهاتف بشكل مستمر وتعقيمه لحمايته من البكتيريا والجراثيم التي تسبب تلف الهاتف وضعف كفاءته.