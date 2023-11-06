دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سبورت .. كريم بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام القوة الجوية فى أبطال آسيا,

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة القوة الجوية العراقي، خلال المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

ولعب كريم بنزيما آخر مباراة قارية فى 17 مايو الماضي، حين سقط فريقه الإسباني السابق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 0-4، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتشهد المباراة التي سيحتضنها ملعب “فرانسو حريري” فى أربيل بالعراق، فى الثانية ظهرا، ظهور بنزيما الأول على الصعيد القارى، منذ مواجهة مانشستر سيتي، والأولى بقميص الاتحاد السعودي قاريا.

وغاب الفرنسي عن أول مباراتين بداعي الإصابة وعدم الجاهزية، علما بأن مباراة فريقه ضد سباهان أصفهان الإيراني كانت قد ألغيت لأسباب غير رياضية في اللحظات الأخيرة.

الاتحاد يحتل صدارة مجموعته الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، يليه القوة الجوية العراقي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن سباهان الإيراني، فيما يقع أجمك الأوزبكي بالمركز الأخير من دون نقاط.

وكان اتحاد جدة قد حسم موقعة الذهاب في استاد الجوهرة المشعة (1-0)، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 عن وصيفه القوة الجوية.

اتحاد جدة

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