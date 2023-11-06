دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أسعار النفط تسجل 85.53 دولار لخام برنت و81.18 دولار للخام الأمريكى,

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 85.53 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.18 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم .

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستستمر حتى نهاية عام 2023 فى خفض طوعى لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية “ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا فى إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، الذى دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر وأكتوبر الماضى فى 2023”.

وأضاف نوفاك أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التخفيض الطوعى الإضافى يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

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