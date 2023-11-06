«عيلتك هتموت بسببك!!».. أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تجعله يدمر الكبد ويؤدي إلى الوفاه .. هتندم ندم عمرك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعَد البيض واحدًا من أشهر أنواع الأطعمة التي يتم تناولها بشكل متكرر على مدار اليوم بعض الأفراد يفضلون تناول البيض في الصباح الباكر، نظرًا لأنه يُعتبر وجبة رئيسية متكاملة وغنية بالمواد الغذائية يحتوي البيض على البروتينات الهامة للجسم ويمكن أيضًا تناوله في وقت الوسط أو في العشاء عادةً، يتم تحضير البيض بعدة طرق مختلفة، ولكن الأكثر شهرة بلا شك هو البيض المسلوق يُعتبر البيض المسلوق وجبة أساسية للأطفال خلال فترة الدراسة، حيث تعمل الأمهات على إعداد سندوتشات البيض لأطفالهم ومع ذلك، هناك خطأ شائع قد يقع فيه أثناء سلق البيض نرجو منكم متابعتنا لمزيد من التفاصيل حول كيفية تجنب هذا الخطأ.

أخطاء سلق البيض

لا شك في أن البيض يُعد إحدى الأطعمة الأساسية والمهمة التي ينبغي للإنسان تناولها بانتظام يعتبر البيض وجبة أساسية للأطفال خلال فترة الدراسة نظرًا لأنها وجبة مغذية تمنحهم مستويات مرتفعة من البروتينات التي يحتاجون إليها ومع ذلك، الخطأ الشائع الذي يقع فيه الأمهات أثناء سلق البيض يتمثل في تركها البيض لفترة قصيرة جدًا في الماء المغلي، مما يجعل البيض نيء عند تناوله بين الأطفال، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ضعف المناعة وزيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتمكن الطفل من الاستفادة الكاملة من القيمة الغذائية للبيضة إذا تم تناولها نيئة.

نصائح لسلق البيض

من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الصحة الطريقة الصحيحة المفترضة لسلق البيض يجب على سيدة المنزل وضع البيض في وعاء مليء بالماء، ويضاف إليه مقدار نصف ملعقة من الملح ثم يترك الوعاء على النار لمدة لا تتجاوز ربع ساعة وهذه المدة كافية لتسوية البيض وجعله ينضج تمامًا.