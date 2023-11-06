دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حتى بعد وصوله إلى السعودية.. تعرف على سبب رفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا.. ستنصدم !!,
مازالت الشائعات تطال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى بعد وصوله بصحبة صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، إلى السعودية للإلتحاق بنادي النصر، حول تأجيل حفل زفافهما. أعادت وسائل إعلام نشر خبرٍ قديم متعلق برفض أم رونالدو زواجه من جورجينا.
تم النقل على لسان والدة رونالدو دولوريس أفيرو أنها لا ترغب في أن يتزوج ابنها من صديقته جورجينا رودريغيز لأنها تظن أن العارضة الأرجنتينية تمتلك دوافع ماديّة وأطماعاً في أموال صديقها ولهذا تود الارتباط به. أتى ذلك بالرغم من اشارة والدة رونالدو الى أنّها تتعامل بشكل طبيعي مع جورجينا كما تقدر الدعم الهائل الذي تمنحه لصديقها كريستيانو. قبل لحظات شاركت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. بدت جورجينا بإطلالة مثيرة للغاية وظهرت مرتدية جاكيت باللون التوتي، وتركت شعرها منسدلاً على أكتافها، كما أكملت الاطلالة بحقيبة يد باللون الزهري واكسسوارت ناعمة تليق بإطلالتها، وطبقت مكياجاً يومياً هادئاً.
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