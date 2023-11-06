للمتزوجين فقط هنرجع شباب تاني لو عمرك فقط فوق ال60 استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد الكثير من السيدات يعملون على الاهتمام ببشرتهم والحرص على تفتيحها والتخلص من التجاعيد التي تدل على كبر سنهم لذلك عملوا هؤلاء بالبحث عن وصفات طبيعية تساعد على التخلص من التجاعيد وشد البشرة فاستطعنا أن نجد وصفة طبيعية بخلاصة الموز وزيت الزيتون وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة زيت الزيتون والموز
تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.
- حبة موز مهروسة.
- معلقة من زيت الزيتون.
- معلقة من الحليب.
- معلقة خل التفاح.
طريقة التحضير وصفة الموز وزيت الزيتون
تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال الآتي.
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقوم بتقليبها جيدا حتى تختلط سويا.
- ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركها لمدة 20 دقيقة.
- ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء.
- سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من أثار البقع والحبوب الموجودة بها من أول استخدام والتخلص من التجاعيد.
نصائح لشد البشرة والتخلص من التجاعيد
توجد بعض النصائح المهمة التي يجب على النساء أن يتعرفوا عليها لشد بشرتهم وهي:
- الحرص على استخدام غسول مناسب للبشرة.
- الحرص على ترطيب البشرة بشكل جيد قبل النوم.
- الحرص على استخدام سيرم فيتامين سي.
- الحرص على التخلص من المكياج وعدم النوم به.
- الحرص على تدليك البشرة لمدة 10 دقائق بشكل يومي قبل النوم.
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