كارثة كبيرة .. وفاة أسرة سعودية بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقه الخاطئة احذر منها قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطا هي من أهم أنواع الخضروات التي يقبل على تناولها واستخدمها الكثير من الأفراد وظهر السيدة المنزل على شرائها بكميات كبيرة من أجل أن تقوم بتخزينها وليكن في عمل وجبات مخصصة للأطفال، ولكن يجب معرفة أمرهم وهو أنه ليست كل ثمار البطاطس صالحة، لأن يتم تناولها قد يكون هناك ثمار بطاطس قد تكون غير صالحه للاستخدام لأنها بطاطس فاسدة، لهذا عزيزتي سيدة المنزل عليك أن تقومي باختيار البطاطس الجيدة وتقومين بطهيها بطريقة صحيحة تابعونا لمزيد من التفاصيل.

الطريقه الخاطئه عند طهي البطاطس

قد تتسبب عملية الطهي الخاطئ للبطاطس في عمل الكثير من المشكلات الصحية لمن يقوم بتناولها للحد الذي قادر يصل الى الموت وهذا ما حدث للعمل لدى اسرة سعودية قد قامت بتناول بطاطس غير صالحة للاستخدام أي أنها بطاطس فاسدة وقد توفت تلك الأسرة بالكامل، لأن تلك البطاطس من المؤسف انها كانت مليئه بالبكتيريا والتي عملت على تعفنها وفسادها لهذا وجب التنبيه من ذلك الأمر ويجب فحص البطاطس قبل طهيها.

على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن البطاطس التي تحتوي على بقع خضراء هي أيضا بطاطس غير صالحة للاستخدام، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من السنن السامة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الكثير من الأمراض والمشاكل للإنسان و، لهذا عند شراء البطاطس يجب أن تكون خالية من أي بقع بنية أو داكنة أو خضراء ولا يوجد عليها أي تعفن وإذا حدث وكانت البطاطس بها شكل العفن يجب أن يتم رميها ولا تستخدمها عند الطهي تماما.