خلو بالكم من عيالكم .. أم شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ما حدث صدم الأم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع المنازل يصدر فيها أصوات وضحكات الأطفال ومع لعبهم الدائم تنتشر شقاوة الأطفال في مرحلة عمرية معينة ويصعب على الأمهات مراقبة أبنائهم بشكل مستمر خلال هذه الفترة من أجل المحافظة عليهم وحمايتهم من أي مخاطر قد تصيبهم خصوصًا الأمهات العاملة، فبعض الأمهات تعود من العمل المساء وتترك الأطفال بمفردهم في المنزل.

استخدام الأم لكاميرا مخفية في غرفة ابنتها

مع تطور التكنولوجيا أصبحت الكثير من الطرق المتاحة لكل أم حتى تتمكن من مراقبة أطفالها أثناء عملها فقد قامت أم أمريكية تعمل لساعات طويلة بوضع كاميرا للمراقبة في غرفة ابنتها التي تبلغ 4 سنوات وذلك حتى تستطيع الاطمئنان عليها خلال فترة عملها من خارج المنزل، فتلك الطفلة تعاني من اضطرابات عصبية أدت إلى إصابة تلك الطفلة بسكتة دماغية منذ صغرها لهذا فهي دائما تحتاج إلى عناية.

الآثار السلبية لتركيب الكاميرا في غرفة الأطفال

وضع الكاميرات في غرف الأطفال أمر غير مقبول فهو يعتبر تعدي على خصوصية الأطفال، لكن هناك بعض الحالات التي تضطر لها الأم باستخدام هذه الأفكار خصوصًا إذا كانت لا توجد في البيت وقد حدث عنه نتائج غير متوقعة فتلك الطفلة الأمريكية صارت تسمع أصوات تنتشر في غرفتها وموسيقى وألحان وقد تسببت تلك الأصوات في فزع الطفلة وصرخة بشكل دائم وعادت الأم بسرعة للمنزل حتى تطمئن عليها وهذه الأصوات نتجت عن اختراق الكاميرا.