إزاي عايشين ومنعرفش طريقة سحب فلوسك من ماكينة إيه تي إم بدون فيزا السر في تلفونك ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على رواتبهم عن طريق الفيزا يخافون كثيرا من سحب الفيزا لهم مما يجعلهم يقومون بالذهاب إلى البنوك للحصول على رواتبهم لذلك استطعنا أن نجد طريقة سهلة من خلالها يتم سحب النقود بدون فيزا وكل ما نحتاج إليه هو امتلاك هاتف فقط وسوف نوضح طريقة سحب النقود بدون فيزا من خلال هذا المقال. طريقة سحب النقود بدون فيزا يتم سحب النقود بدون فيزا عن طريق فودافون كاش لذلك يجب على كل شخص أن يقوم بعمل فودافون كاش على الخط الموجود لديه عن طريق الذهاب إلى أقرب فرع فودافون والقيام بعمل خط كاش.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على *9# .

ثم يقوم بعد ذلك باختيار السحب من المكينة.

ثم يقوم بتحديد المبلغ الذي يريده

ثم بعد ذلك يقوم بكتابة الرقم السري الخاص بفودافون كاش.

ثم بعد ذلك سوف يظهر له رمز يقوم بإدخال ذلك الرمز داخل الماكينة.

ثم ينتظر لعدة ثواني حتى تخرج له النقود.

سوف نلاحظ أن تلك الطريقة هي أفضل طريقة لسحب النقود بدون فيزا.

يمكن استخدام الكاش لأي خط من الخطوط التي تمتلكها مثل اتصالات كاش أو أورانج كاش عن طريق الذهاب إلى أقرب فرع وعمل محفظة الكاش الخاص بك واتباع نفس الخطوات التي قمنا بذكرها لسحب النقود بدون فيزا.

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